Metrelerce araç kuyruğu oluştu

Zonguldak'ta yaşanan trafik çilesi vatandaşın tepkisine neden oldu.

Zonguldak'ta trafik çilesi artarak devam ediyor. Sabah saatlerinde Soğuksu semtinde yoğun araç trafiği yaşandı. Soğuksu semtinden başlayan yoğun trafik Gazipaşa Caddesi'ne kadar devam etti. Dakikalarca trafikte kalan sürücüler kornalarına basarak bu duruma tepki gösterdi.

Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Saatlerdir buradayız. Bu sorun ne zaman çözülecek. İşe okula geç kalıyoruz. Lütfen artık bu sorunu çözün" dediler. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı