Haberler

Metrelerce araç kuyruğu oluştu

Metrelerce araç kuyruğu oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak’ta sabah saatlerinde Soğuksu semtinden Gazipaşa Caddesi’ne kadar uzanan yoğun trafik, sürücülerin tepkisine yol açtı. Dakikalarca bekleyen vatandaşlar, sorunun çözülmesini istedi.

Zonguldak'ta yaşanan trafik çilesi vatandaşın tepkisine neden oldu.

Zonguldak'ta trafik çilesi artarak devam ediyor. Sabah saatlerinde Soğuksu semtinde yoğun araç trafiği yaşandı. Soğuksu semtinden başlayan yoğun trafik Gazipaşa Caddesi'ne kadar devam etti. Dakikalarca trafikte kalan sürücüler kornalarına basarak bu duruma tepki gösterdi.

Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Saatlerdir buradayız. Bu sorun ne zaman çözülecek. İşe okula geç kalıyoruz. Lütfen artık bu sorunu çözün" dediler. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünlerde kiralık nikah memuru dönemi! Ücreti 23 bin liraya kadar çıkıyor

Düğünlerde yeni dönem! Ücreti 23 bin lirayı buluyor
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! Operasyonda 293 şüpheli yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bugün yüzlerce kişi yakalandı
Abi-kardeş arasında takı krizi

Abi-kardeş arasında takı krizi
Bartın'da bulunan İHA ile ilgili yeni detaylar! İşte menşei ülkesi

Bartın'da bulunan İHA ile ilgili yeni detaylar! İşte menşei ülkesi
Kartal’daki Osman Oruç cinayetinde sır perdesi aralandı: Cinayet dedektifleri yüzlerce saatlik görüntü inceledi

İstanbul’daki esrarengiz cinayette düğüm çözüldü
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Yeni savaş kapıda! İran anlaşması müttefikleri birbirine düşürdü

Yeni savaş kapıda! Bu ilk kez yaşanıyor