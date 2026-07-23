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Zonguldak'ta sıcaklık 9 derece düştü, denize girişler yasaklandı

Zonguldak'ta sıcaklık 9 derece düştü, denize girişler yasaklandı
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Zonguldak'ta 29 derece olan hava sıcaklığı aniden 20 dereceye düştü. Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle valilik iki günlüğüne denize girişleri yasakladı.

Zonguldak'ta 29 derecelerde seyreden hava sıcaklığı 9 derece birden düştü. Valilik, olumsuz hava şartları sebebiyle denize girişleri iki günlüğüne yasakladı.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı sonrası Zonguldak'ta günün erken saatlerinde şiddetli yağış etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının 29 derecelerde seyrettiği kentte sıcaklık 9 derece birden düştü. 20 derecelerde seyreden sıcaklığın hafta sonuna kadar 19 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Karadeniz'de de zaman zaman boyu 2 metreyi bulan dalgalar ve olumsuz hava şartları sebebiyle Valilik iki gün boyunca denize girişleri yasakladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle, vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla Valiliğimiz tarafından 23 Temmuz 2026 Perşembe ve 24 Temmuz 2026 Cuma günlerinde denize girişler yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın güvenliği açısından belirtilen tarihte yasağa riayet etmeleri önemle rica olunur." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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