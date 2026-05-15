Zonguldak'ta orman yangınına karşı işbaşı eğitimleri sürüyor

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında personeline yönelik Yangın İş Başı Eğitimlerine devam ediyor. Bölge Müdürü Halil Oflu, ekip çalışmasının önemini vurguladı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına karşı hazırlık kapsamında yürütülen Yangın İş Başı Eğitimleri aralıksız devam ediyor.

Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen eğitimler, Orman Bölge Müdürü Halil Oflu riyasetinde ve Bölge Müdür Yardımcısı Osman Araz koordinesinde yürütülüyor.

Eğitimlerin açılışında konuşan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, orman yangınlarıyla mücadelenin önemine dikkat çekerek personelin her an göreve hazır olması gerektiğini vurguladı.

Oflu, "Karşımızdaki düşman acıkmıyor, susamıyor, yorulmuyor ve uyumuyor. Biz de bu nedenle eğitimlerimizi sıklaştırarak bu mücadelede gücümüzü artırıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşanan yangınlardan önemli dersler çıkardık" dedi.

Yangınla mücadelede ekip ruhunun önemine değinen Oflu, "Bireysellik değil ekip çalışması esastır. Her personel ekip arkadaşının eksiğini tamamlayacak, sahada boşluk bırakılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Eğitimlerde Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Ersan Kabakçı ve Zonguldak Orman İşletme Müdürü Suat Ataş tarafından yangına ilk müdahale teknikleri, arazöz ve ekipman kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği, haberleşme sistemleri ve acil durum iletişimi konularında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Yetkililer, eğitimlerle personelin yangına hızlı, koordineli ve güvenli müdahale kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, Yeşil Vatan'ın korunması için hazırlıkların aralıksız sürdüğünü ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
