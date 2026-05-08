Haberler

Yurtta hava durumu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Bazı illerde sağanak yağışlar bekleniyor, özellikle Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile belirli iller bu durumdan etkilenecek.

Ülke genelinde kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24

İzmir: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 27

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19

Trabzon: Çok bulutlu 17

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 24 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asensio'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber

Sevindirici haber gece yarısı geldi

Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan Aykut Kocaman harekete geçti

Zaman kaybetmeden harekete geçti!
AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum

AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu
Shakira'dan 12 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı

12 yıl aradan sonra bombayı patlattı!
Asensio'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber

Sevindirici haber gece yarısı geldi

Okan Buruk hayalini kurduğu imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu

Hayalini kurduğu imzayı atıyor
DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı

Aralarında Türkiye de var! DSÖ'den 12 ülkeye ölümcül virüs uyarısı