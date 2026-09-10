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Yurtta hava durumu

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Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Bursa: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24

Erzurum: Az bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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