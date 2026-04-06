Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceğini, bazı bölgelerde aralıklı yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışların beklediğini açıkladı. Ayrıca, sisten dolayı bazı illerde görüş mesafesi düşebilir.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 9

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, ateşkes teklifini reddetti! Savaşın tamamen sona erdirilmesi için garanti istiyor

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Gupse Özay yeni imajıyla dikkat çekti

Gupse Özay’dan sürpriz imaj değişikliği! Yeni hali şaşırttı
Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi