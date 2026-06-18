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Yurtta hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, bazı bölgeler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken, rüzgar bazı bölgelerde kuvvetli esecek.

Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu 38 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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