Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı.
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 36
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 32
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 35
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26
Erzurum: Az bulutlu ve açık 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL