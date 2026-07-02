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Yurtta hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 36

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 32

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 35

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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