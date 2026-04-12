Yüksekova'da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, ağaçlar ve araçlar kar altında kaldı. Yoğun sis ve yokuşlarda zorluk yaşayan sürücülere yetkililer dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, ilçeyi yeniden beyaza bürüdü. Nisan ayına rağmen etkili olan yağış, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkilerken, kartpostallık görüntüler oluştu.

Gece boyunca aralıksız devam eden yağışla birlikte ortaya kışı aratmayan görüntüler çıktı. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Sabah uyanan vatandaşlar nisan ayında sürpriz bir beyaz örtüyle karşılaşırken, ağaçların, binaların ve araçların üzerini kaplayan kar tabakası, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Araçlar kar altında kaldı

Yağışın şiddetiyle birlikte park halindeki birçok araç kar altında kaldı. Vatandaşlar, sabah saatlerinde tamamen karla kaplanan araçlarını temizlemek için yoğun mesai harcadı.

Sis ve yokuşlar sürücüleri zorladı

Kar yağışına eşlik eden yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Görüş açısının daralması ve zeminin karla kaplanmasıyla birlikte, özellikle yokuşlu yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Ulaşımda aksamaların yaşandığı bölgelerde sürücüler kontrollü şekilde ilerlemeye çalıştı.

Yetkililerden tedbir uyarısı

Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirterek, sürücülerin sis ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
