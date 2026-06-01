Hakkari'de anne ayı ve yavruları görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağcı Hüseyin Kurt, doğa gezisi sırasında anne ayı ve yavrularını cep telefonuyla görüntüledi. Uzmanlar, yaban hayvanlarına yaklaşılmaması konusunda uyardı.

Kurt, Yeni Köprü Tüneli'nden Yüksekova istikametine doğru ilerlediği sırada, tünel çıkışından yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulunan Çalımlı köyü yakınlarında anne ayı ve yavrularıyla karşılaştı. Cep telefonu kamerasıyla görüntü aldığı anne ayının yavrularıyla birlikte dağlık arazide dolaştığı, yavruların ise zaman zaman çevreyi keşfetmeye çalıştığı görüldü.

Dağcı Hüseyin Kurt, ilkbaharın gelişiyle birlikte doğanın yeniden canlandığını gözlemlediklerini belirterek, "Bu ihtişamlı doğada gezi yaparken anne ayı ve yavrularıyla karşılaştım. Güvenli bir mesafeden kalarak onları görüntüleme fırsatı buldum. Hakkari'nin dağları sadece doğal güzellikleriyle değil, barındırdığı yaban hayatıyla da büyük bir zenginlik taşıyor" dedi.

Uzmanlar, yaban hayvanlarıyla karşılaşılması durumunda vatandaşların hayvanlara yaklaşmaması, onları rahatsız etmemesi ve doğal yaşam alanlarına saygı göstermesi gerektiğini ifade etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
