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Yozgat'ta yeşilin her tonu saklı güzellik Pelitli Göl'de

Yozgat'ta yeşilin her tonu saklı güzellik Pelitli Göl'de
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Yozgat’ın Aydıncık ilçesindeki Pelitli Göl, pelit ağaçları ve zengin bitki örtüsüyle doğallığını koruyor. Mesire alanı ailelerin uğrak noktası olurken, göl doğa turizminde parlayan yıldız olmaya aday.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki Pelitli Göl, eşsiz doğal güzelliği ve manzarasıyla ziyaretçilerini mest ediyor.

İlçeye bağlı Kösrelik köyü sınırlarındaki doğa harikası Pelitli Göl, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Göl, etrafını saran pelit ağaçları ve zengin bitki örtüsüyle doğallığını koruyor. Gölün hemen yanı başında bulunan ve yerel yönetimler tarafından çevre düzenlemesi yapılan mesire alanı, ailelerin ilk tercihi oluyor. Ağaçların gölgesinde piknik masaları, kamelyalar ve mangal alanlarının yer aldığı kısımlar ailelerin rahatça vakit geçirebilmesi için tasarlandı.

Kösrelik köyü sakinlerinden Mevlüt Dayıgül, "Göletimiz boştu bu sene yağışlardan dolayı doldu Allah'a şükür. Yağışlarımız iyi, ekinlerimiz de iyi. Her taraftan buraya geliyorlar. Yozgat'tan Çorum'dan geliyorlar. Burayı gezip görmeleri lazım. Gördüklerinde tabii ki memnuniyetle ayrılıyorlar buradan. Kösrelik köyünde oturuyorum. Göletteki su 3-4 yıl önce aynı seviyeye geldi. Sonra düştü haliyle. Soğan, patates, pancar için sulama çok oluyor. Temmuz Ağustos aylarında vatandaş geliyor, sıkıldığında kendini buraya atıyor, serinliyor" dedi.

Gerek sunduğu manzara gerekse sunduğu dinlenme imkanlarıyla Pelitli Göl, Yozgat'ın doğa turizminde parlayan yıldızı olmaya aday gösteriliyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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