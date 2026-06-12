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Yozgat'ta ayılar, o köyü mesken tuttu

Yozgat'ta ayılar, o köyü mesken tuttu
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Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Derekemal köyünde son 3 gündür üst üste görülen ayı, köyde tedirginliğe neden oldu. Ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Derekemal köyünde, son 3 gündür üst üste görülen ayı, köyde tedirginliğe neden oldu.

Yerleşim yerine yakın noktalara kadar inen yetişkin ayı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Çayıralan ilçesinin ormanlık alanlarına yakınlığıyla bilinen Derekemal köyünde, peş peşe 3 gün boyunca aynı bölgede ayı görüldü. Gündüz ve akşam saatlerinde yiyecek aramak için ormanlık alandan çıkan ayının, köyün iç kısımlarına ve bağ-bahçe alanlarına kadar yaklaştığı belirtildi. Ayı adeta köyü mesken tuttu.

Ayının görüntülerini kaydeden köy sakinlerinden Erkan Arin, "Bundan 4 gün önce saat 04.00 civarı dışarıda köpeğin sesini duydum. Evdeydim. Dışarı çıktığımda köpeğimizin kulübesinin yanında ayıyı gördüm. İçeri koştum telefonumu aldım. Döndüğümde ayı, meşenin altına doğru gidiyordu. Evimizin çatısına çıktım. Çatıya çıkıp baktığımda ilerideki meşenin olduğu yerden aynı nefes sesleri geliyordu. 5 dakika falan bekledim ayı aşağıya doğru indi. Aşağıda dere var. Orada bekledi. Sonra meşenin arasına girdi" diyerek ayının köyde görüldüğü anları anlattı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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