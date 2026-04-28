Yıllardır mahalleyi mesken tutan arıları çocukların attığı taş kızdırdı

Hatay'da 2 katlı binanın giriş katındaki duvarda bulunan delikten içeri girerek yuva yapan bal arılarını, yuvaya taş atan çocuklar kızdırdı. Kısa süreliğine kızgınlaşan ve kalabalık şekilde uçuşan arılar mahalleliyi tedirgin etti.

Antakya ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan iki katlı binanın alt katına bal arıları oğul attı. Bal arıları, duvar üzerinde açık olan delikten içeri girerek keşfettikleri yuvalarını yaklaşık 3 yıldır kullanıyorlar. Mahallelinin alışkın olduğu bal arıları, geçtiğimiz günlerde çocukların deliğe taş atmaları üzerine kızgınlaştılar. Kısa sürede sokağı saran ve vatandaşları tedirgin eden arılar, bir süre sonra normale döndüler. Bal arılarının sakinleşerek yuvalarına dönmeleriyle mahalleli rahat nefes aldı.

"Arıların olduğu deliğe taş falan attıkları zaman tabii tedirgin oluyorlar, o bakımdan yapmasınlar böyle bir şey"

Bal arılarının yuvalarına taş atıldığında kızgınlaştığını ifade eden Necmettin Karakuş, "Burası Aydınlıkevler Mahallesi ve bunlar zararsız bal arılarıdır. Bal arısı, deli arı değil. Bal arısı zararsızdır, kimse zarar vermesin. Yazık günahtır. Bu delik önceden yoktu. Ben daha yeni tespit ettim ve gördüm. Bu deliği daha önce görmedik böyle bir şey yoktu. Komşularımız onlara duyarlı olsunlar. Mahalle biraz tedirgin olmuş ama hiçbir zararı yok. Kimseyi sokma falan olmadı. Deli arılar zararlıdır. Onlar soktuğu zaman çok acıtır ama bal arılarında öyle bir şey olmaz inşallah. Bunlar bir de yavru, yeni yavru daha yeni gelmişler. İnşallah komşularımız da görür de bir şey yapmazlar. Korkmaya gerek yok çok şükür. Arıların olduğu deliğe taş falan attıkları zaman tabii biraz da tedirgin oluyorlar. O bakımdan yapmasınlar böyle bir şey. Yazıktır yani günahtır" dedi.

"Bu arılar her yıl buraya gelir, oğul yapar ve herhangi mahalleliye bir zararı, çocukları sokma olayı yoktur"

Bal arılarının her yıl aynı noktaya geldiklerini ama herhangi bir sokma olayının olmadığını söyleyen Şahin Selçuk ise, "Bu arılar her yıl buraya gelir, oğul yapar. Herhangi mahalleliye bir zararı veyahut çocukları sokma olayı yoktur. Ben 3 yıldır bu arıları burada görüyorum ve herhangi bir sıkıntı yok. Mahalleye bir zararı yok. Sosyal medyada abartılmış, öyle bir şey yok. Benim evim de burada zaten. Ben bu arıları her yıl burada görüyorum, kimseyi de sokmadı. Bu bal arısı, bu sıcaklarda oğul yapar ve kızışır. Kızıştığı zaman bir delik bulduğu zaman oraya hepsi toplanır. Bir gün, iki gün ondan sonra bu arı çeker gider" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı