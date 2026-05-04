Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yıldırım isabet eden asırlık ağaç alev aldı, şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Dün akşam saatlerinde kent geneli ve ilçelerde sağanak etkili oldu. Çınar ilçesinde sağanakla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. İlçede, yıldırım isabet eden asırlık ağaç, alev aldı. Yıldırımla birlikte ağaç zarar gördü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı