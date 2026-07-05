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Yılanın balık avı kameraya yansıdı

Yılanın balık avı kameraya yansıdı
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Elazığ-Pertek Feribot İskelesi'nde bir vatandaş, yılanın balığı avlayarak yediği anları cep telefonuyla kaydetti.

Elazığ'da bir yılanın balığı avlayarak yediği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ-Pertek Feribot iskelesinde Tunceli'ye gidecek olan bir vatandaş, iskelede beklerken yılanın balığı avladığını fark etti. İlk defa böyle bir olaya şahit olan vatandaş, cep telefonunu çıkartarak o anları kayda aldı. Görüntülerde yılanın avına yaklaştığı ve yakaladıktan sonra yutmaya çalıştığı görüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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