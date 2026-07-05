Yılanın balık avı kameraya yansıdı

Elazığ'da bir yılanın balığı avlayarak yediği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ-Pertek Feribot iskelesinde Tunceli'ye gidecek olan bir vatandaş, iskelede beklerken yılanın balığı avladığını fark etti. İlk defa böyle bir olaya şahit olan vatandaş, cep telefonunu çıkartarak o anları kayda aldı. Görüntülerde yılanın avına yaklaştığı ve yakaladıktan sonra yutmaya çalıştığı görüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı