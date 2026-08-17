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Ardahan’ın Menderesleri Dronla Görüntülendi

Ardahan’ın Menderesleri Dronla Görüntülendi
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Ardahan’da yaz yağışlarıyla yeşilin tonlarına bürünen, ova ve meralar arasında kıvrılarak ilerleyen menderesler dronla havadan görüntülendi. Yılanı andıran su yatakları, kartpostallık görüntüler oluşturdu; bölgenin doğal güzelliği her mevsim farklı renklerle kendini gösteriyor.

Ardahan'da yaz ayında etkili olan yağışlarla yeşilin farklı tonlarına bürünen menderesler dronla görüntülendi.

Geniş meraları, serin havası ve bol su kaynaklarıyla besicilerin tercih ettiği, 1829 rakımlı Ardahan'ın geniş ova ve meraların arasından kıvrılarak ilerleyen menderesler, havadan görüntülendi. Yeşilin farklı tonlarına bürünen doğanın içerisinde yılan gibi kıvrılan su yatakları, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Ardahan'ın geniş ova ve meralarından geçen derelerin oluşturduğu menderesler, kıvrımlı yapılarıyla dikkat çekti. Dronla havadan görüntülenen menderesler, yemyeşil arazi içerisinde kilometrelerce uzanan doğal birer çizgi gibi göründü. Kıvrımları nedeniyle yılanı andıran su yatakları, özellikle yüksekten çekilen görüntülerde bölgenin doğal güzelliğini ortaya koydu.

Ardahan Ovası'ndaki menderesler, doğanın kılcal damarlarını andıran yapısıyla her mevsim farklı bir görüntü sunuyor. Yaz aylarında yeşilin tonlarıyla bütünleşen menderesler, sonbaharda sarı ve kahverengi renklere bürünürken, kışın karla kaplı arazinin içerisinde farklı bir güzelliğe kavuşuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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