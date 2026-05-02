Yıkım firmasından açıklama: 'Tüm tedbirlerimizi aldık, yıkım ruhsatımız mevcut'

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir binanın yıkımı sırasında çevreye moloz parçalarının savrulmasıyla gündeme gelen olayın ardından, yıkımı gerçekleştiren firmadan açıklama geldi.

Akkonak Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde yürütülen yıkım çalışmasına ilişkin yıkım firması tarafından yapılan açıklamada, "Yıkım işlemi öncesinde gerekli tüm tedbirlerimiz alınmıştır. Çalışmalarımız, ilgili mevzuatlara uygun şekilde ve resmi yıkım ruhsatı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Yaşanan durum anlık bir gelişmeden ibaret olup, ekiplerimiz tarafından hızlıca müdahale edilmiştir. Çevre güvenliğini riske atacak bir ihmal söz konusu değildir" denildi. - DENİZLİ

