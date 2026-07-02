Haberler

Karabük Yenice'de günbatımı sonrası hayran bırakan görüntü

Karabük Yenice'de günbatımı sonrası hayran bırakan görüntü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün doğasıyla ünlü ilçesi Yenice, gün batımı ve sokak lambalarının aydınlattığı caddeleriyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Karabük'ün doğasıyla ünlü ilçesi Yenice, gün batımıyla birlikte büründüğü atmosferle adeta bir tabloyu andırıyor. Ihlamur ağaçlarının eşliğinde unutulmaz bir gün batımının ardından, devreye giren sokak lambaları, ilçe merkezini ışıl ışıl aydınlatarak muhteşem bir manzara oluşturdu.

Karabük'ün yeşiliyle ve oksijeniyle ünlü ilçesi Yenice, bu kez akşam saatlerinde ortaya çıkan etkileyici manzarasıyla gündemde. Ihlamur ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte ilçeyi saran o eşsiz kokuya, güneşin batışının ardından gökyüzünde oluşan kartpostallık görüntüler eşlik etti. Yüksek kesimlerden izlendiğinde geceye karışan ışıltılı sokak lambalarının oluşturduğu bu görsel şölenin oluştururken, güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Gündüz doğanın yeşili ve temiz havasıyla huzur veren Yenice, akşam saatlerinde ise sokak lambalarının aydınlattığı caddeleriyle estetik bir güzelliğe büründü. Ortaya çıkan bu ışıltılı manzara, hem ilçe sakinleri için keyifli bir akşam atmosferi oluşturdu hem de fotoğraf tutkunları için eşsiz bir kare sundu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı

NATO Zirvesi için kritik tedbir! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aksaray'da 28 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni bulundu

Eşinden helallik isteyen genç dağlık arazide korkunç bir halde bulundu
Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal etti! Gece polis zoruyla dışarı atıldı
Konya'da kullandığı motosikletle kaza yapan profesör hayatını kaybetti

Kullandığı motosikletle kayaya çarpan profesör hayatını kaybetti
Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak

Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını! Elindeki sopayla mekanı dağıttı

Akılalmaz görüntü! Gece açık diye kafede resmen terör estirdiler
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi...
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti