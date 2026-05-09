Tercan'da mayıs ayında karla mücadele sürüyor

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, mayıs ayında etkili olan yoğun kar nedeniyle kapanan Yaylım köyü Kilise mezrasına ulaşım, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından sağlandı. Ekipler, 5 metreye ulaşan kar kalınlığı ile mücadele ederek 14 kilometrelik yolun açılmasını sağladı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, mayıs ayında etkisini sürdüren yoğun kar nedeniyle kapanan Yaylım köyü Kilise mezrasının yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açılıyor.

Tercan İlçe Özel İdaresi ekipleri, yer yer 5 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan 14 kilometrelik mezra yolunda çalışma başlattı.

Tercan Şantiye Şefi Fahri Kaya, yoğun kar kütleleri nedeniyle ekiplerin zaman zaman güçlük yaşadığını belirtti.

Kaya, "Yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle kapalı olan 14 kilometrelik mezra yolunda ekiplerimiz 5 gün süren çalışma yürüttü. Çalışmalar sonucunda mezraya ulaşım sağlandı." dedi.

Bölgede karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
