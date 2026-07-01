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Yaya geçidinde dur işareti yaptığı araç durmayınca arkasından kovaladı

Yaya geçidinde dur işareti yaptığı araç durmayınca arkasından kovaladı
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Eskişehir'de bir vatandaş, yaya geçidinde durmayan aracı arkasından kovalayarak tepki gösterdi. Olay amatör kameraya yansıdı.

Eskişehir'de bir vatandaş yaya geçidinden geçmeye çalışacağı sırada caddeden gelen araca dur işareti yapması üzerine duyarsız şoför durmayınca bahse konu aracı arkasından kovaladı.

Olay, Gökmeydan Mahallesi Ziyapaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Amatör araç kamerasına yansıyan görüntülerde, bir vatandaşın yaya geçidinden geçmeye çalıştığı esnada gene aynı cadde üzerinde seyir halinde olan araca dur işareti yaptığı görüldü. Duyarsız sürücünün vatandaşın işaretini umursamayıp ilerlemesi sonucunda vatandaş, aracı kovalamaya çalıştı. Yetişemeyeceğini anlayan vatandaş aracından arkasından eliyle uyarı işareti yaparak tepkisini gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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