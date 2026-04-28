Yatağan'ı leylekler mesken tuttu

Muğla'nın Yatağan ilçesi Yeni Mahalle'de şehir içine inen bir leylek, çevrede oturan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. Yerleşim alanında dolaşan leylek, kısa sürede mahalle sakinlerinin ilgisini çekti.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte görülmeye başlanan leyleklerin, bu kez şehir merkezine kadar inmesi vatandaşları hem şaşırttı hem de sevindirdi. O anları görüntüleyen mahalle sakinleri, leyleğin bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kaybolduğunu ifade etti. Mahallede kısa süreli heyecana neden olan leylek, vatandaşların ilgi odağı oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı