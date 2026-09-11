Yatağan’da erik ağacı mevsimleri karıştırdı, çiçek açtı

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde, Yusuf Kicir'in yaklaşık 12 yıl önce diktiği erik ağacı, mevsim normallerinin dışında çiçek açarak görenleri şaşırttı.

Erik ağacının bu dönemde çiçeklenmesi, mahalle sakinlerinin de dikkatini çekti. Doğada nadir görülen bu durum karşısında şaşkınlığını dile getiren Kicir, ağacı kendi elleriyle diktiğini belirtti.

Kicir, "Bu ağacı 12 yıl önce kendim diktim. Bu zamana kadar ilk defa böyle bir doğa olayıyla karşılaşıyorum. Mevsimi olmamasına rağmen çiçek açması beni hem şaşırttı" dedi.

Uzmanlar, mevsimsel sıcaklık değişimleri ve iklim şartlarındaki farklılıkların bazı meyve ağaçlarının normal dönemleri dışında çiçeklenmesine neden olabileceğini belirtiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı