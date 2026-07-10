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Düzce'de köylerde isale hattı çalışmaları sürüyor

Düzce'de köylerde isale hattı çalışmaları sürüyor
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Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Gümüşova ilçesine bağlı Yakabaşı Köyü'nde içme suyu isale hattı yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Proje kapsamında bin 750 metre boru döşenirken, çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı. Kesintisiz ve sürdürülebilir içme suyu hizmeti hedefleniyor.

Düzce İl Özel idaresi ekiplerince köylerde su hatlarında isale çalışmaları aralıksız sürüyor.

Gümüşova ilçesine bağlı Yakabaşı Köyü'nde içme suyu isale hattı yapım çalışmaları devam ediyor. Düzce İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından proje, maliyet ve kontrollük süreçleri yürütülen çalışma kapsamında köyün içme suyu altyapısı güçlendiriliyor. Proje kapsamında bin 750 metre 63 milimetre çapında, 150 metre 75 milimetre çapında ve 400 metre 90 milimetre çapında 10 boru döşeniyor. Ayrıca 2 adet maslak ile isale hattına ait yardımcı elemanların imalatı da gerçekleştiriliyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, proje kapsamındaki imalatların yaklaşık yüzde 70'i tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Yakabaşı Köyü'nün içme suyu altyapısının daha güçlü hale getirilmesi, vatandaşlara kesintisiz ve sürdürülebilir içme suyu hizmeti sunulması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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