Yağışların ardından benekli semender ortaya çıktı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yağışın ardından ortaya çıkan benekli semender görüntülendi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde etkili olan yağışların ardından doğada dikkat çeken bir görüntü kaydedildi. İlçe kırsalında benekli semender ortaya çıkarken, o anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Islak zeminde ağır hareketlerle ilerlediği görülen semender, kısa süreli görüntülenmesinin ardından gözden kayboldu. Doğada nadir karşılaşılan bu türün görülmesi, Pülümür'ün zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yağış sonrası ortaya çıkan bu görüntü, bölgenin doğal yaşamına dair ilgi çekici anlardan biri olarak kayda geçti. - TUNCELİ

