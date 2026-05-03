Beypazarı'nda yaban domuzu sürek avı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ekili alanlara zarar veren yaban domuzlarına karşı sürek avı gerçekleştirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan Kapullu Mahallesi'nde son dönemde ekili alanlara zarar veren yaban domuzu popülasyonundaki artış nedeniyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği birimlerinin izni doğrultusunda sürek avı yapıldı. Mahalle muhtarlığı, çiftçiler ve avcıların koordinasyonuyla av faaliyetine yoğun katılım sağlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı