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Vatandaşlar Mustafakemalpaşa Çayı'nda balık ölümlerinin nedeni için numune istedi

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Vatandaşlar Mustafakemalpaşa Çayı'nda balık ölümlerinin nedeni için numune istedi
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Mustafakemalpaşa Çayı'nda her yıl aynı dönemde görülen balık ölümleri yeniden yaşandı; kıyı ve sazlıklarda çok sayıda ölü balık birikti. İddiaya göre bir fabrikanın temizlik atık suyunun çaya karışmasıyla yaşanan ölümler için vatandaşlar numune alınmasını istedi.

Mustafakemalpaşa Çayı'nda hemen her yıl aynı dönemlerde gündeme gelen balık ölümleri yeniden yaşandı. Çayın kıyı kesimlerinde ve sazlık alanlarda çok sayıda ölü balığın biriktiği görüldü.

Bölgeden gelen görüntülerde, ölü balıkların kıyıya vurduğu ve sazlıkların arasında kaldığı görülürken, Mustafakemalpaşa Çayı'na su deşarjının gerçekleştiği bir boru da dikkat çekti. Balık ölümlerinin nedeni konusunda ise bölgede çeşitli iddialar bulunuyor. İddiaya göre, çaya deşarj yapan bir fabrikanın belirli dönemlerde gerçekleştirdiği makine ve ekipman temizliği sırasında oluşan atık su çaya karışıyor.

Her yıl benzer dönemlerde aynı görüntülerin ortaya çıkması ise bölgedeki vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi, çaya yapılan deşarjdan numune alınması ve suyun laboratuvar ortamında incelenmesini istediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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