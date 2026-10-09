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Van İtfaiye'nin 8 kişilik su altı kurtarma ekibi 7/24 göreve hazır bekliyor

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Van İtfaiye'nin 8 kişilik su altı kurtarma ekibi 7/24 göreve hazır bekliyor
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Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 8 kişilik Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibi, Van Gölü ile çevredeki akarsu ve göletlerde 7/24 hazır bekliyor. Ekip; boğulma, kaybolma, suya düşen araç ve tekne kazalarına AFAD, emniyet ve jandarmayla koordineli müdahale ediyor.

Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibi, başta Van Gölü olmak üzere bölgedeki su kaynaklarında meydana gelebilecek muhtemel boğulma, kaybolma ve suya düşme vakalarına karşı 7 gün 24 saat hazır bekliyor.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibi, Van Gölü ve çevresindeki akarsu ve göletlerde meydana gelebilecek acil durumlara müdahale ediyor. Özel donanımlarla görev yapan ekip, suda boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşların kurtarılması, kaybolma vakalarında su altında arama yapılması, kazalar sonucu suya düşen araçların çıkarılması ile Van Gölü'nde meydana gelebilecek tekne yangını ve kazalarına müdahale ediyor. 8 kişilik profesyonel ekip, muhtemel vakalara en kısa sürede müdahale edebilmek amacıyla rutin dalış, arama-kurtarma teknikleri ve kondisyon eğitimlerini düzenli olarak sürdürüyor.

"Paydaş kurumlarla koordineli müdahale"

Su altı arama ve kurtarma çalışmalarında kurumlar arası koordinasyona da önem veriliyor.

İhbarın alınmasının ardından harekete geçen ekipler, operasyon bölgelerinde AFAD, emniyet ve jandarma başta olmak üzere paydaş kurumlarla koordineli şekilde çalışma yürütüyor.

İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürü Abdusellam Erdoğan, su üstü ve su altı vakalarına en hızlı müdahale için, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla zorlu iklim ve su şartlarında düzenli olarak eğitim ve dalış çalışmaları da gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Eğitmen Dalgıç Ferhat Kıpçak da Van Gölü ile çevredeki akarsu ve göletlerde arama kurtarma faaliyetlerine aktif olarak katıldıklarını ifade etti. Dalış performanslarını ve bilgilerini güncel tutmak amacıyla Van Gölü'nün farklı noktalarında eğitim dalışları gerçekleştirdiklerini anlatan Kıpçak, "7/24 görevimizin başındayız. Her an vaka çıkacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Zorlu iklim şartları ve derin sularda görev yapan ekipler, düzenli eğitimlerle müdahale kapasitesini güncel tutarak muhtemel vakalara karşı her an göreve hazır bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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