Bitlis’te Van Gölü Üzerinde Yükselen Dolunay Büyüledi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü üzerinde yükselen dolunay görenleri hayran bıraktı.

İlk doğuş anında kızıl tonlara bürünen dolunay, göl yüzeyine yansıyarak oluşan yakamozla birlikte muhteşem bir manzara oluşturdu. Parçalı bulutlu havanın hakim olduğu akşam saatlerinde Van Gölü üzerinde beliren dolunay, yükseldikçe renk değiştirerek daha parlak bir görünüme kavuştu. Özellikle göl yüzeyindeki yansımasıyla dikkat dolunay bölgedeki doğaseverler ve fotoğraf tutkunları tarafından ilgiyle takip edildi. Ortaya çıkan eşsiz görüntüler, fotoğraf tutkunları tarafından anbean kaydedildi. Objektiflere yansıyan karelerde dolunayın yükselişi ve göl üzerindeki yakamozun oluşturduğu estetik görüntü dikkat çekti.

Gece ilerledikçe bulutların arasına giren dolunay, bir süre sonra gözlerden kaybolurken geride unutulmaz anlar bıraktı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı