Van Gölü sahilinde kedi, yakaladığı fareyle yaklaşık iki saat oynadı

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Van Gölü sahilinde bir kedinin yakaladığı fareyi hemen yemek yerine saatlerce onunla oynaması, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Van'ın sahil bandında yürüyüş yapan vatandaşlar, eşine az rastlanır ve tebessüm ettiren bir doğa olayına tanıklık etti. Göl kıyısındaki alanda avlandığı görülen bir sokak kedisi, kısa sürede yakaladığı fareyle uzun süre vakit geçirdi.

Kedi yakaladı, fare kaçmaya çalıştı

Fareyi zarar vermeden patilerinin arasında tutan kedi, avını defalarca serbest bırakıp ardından tekrar yakaladı. Sahildeki dolaşan vatandaşların meraklı bakışları altında saatlerce süren bu "kedi-fare oyunu", izleyenlere neşeli anlar yaşattı. Zaman zaman kedinin dikkatinden faydalanıp kaçmaya çalışan fare, kedinin çevik hamleleriyle her defasında yeniden yakalandı. Çevredeki vatandaşlar, kedinin fareye zarar vermeden adeta bir oyun arkadaşı gibi davranmasını cep telefonlarıyla kaydetti. Yaklaşık iki saat süren bu sıra dışı kovalamaca, kedinin bir süre sonra fareyi serbest bırakıp sahil kayalıklarında gözden kaybolmasıyla son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı