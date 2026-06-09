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Van semalarında Venüs ve Jüpiter buluşması

Van semalarında Venüs ve Jüpiter buluşması
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Van'da akşam saatlerinde Venüs ve Jüpiter'in aynı hizada görülmesi, vatandaşlara eşsiz bir gök olayı izletti.

Van'da akşam saatlerinde gökyüzünde aynı hizada görülen Venüs ve Jüpiter, vatandaşlara görsel şölen yaşattı. Gün batımının ardından batı ufkunda parlayan iki gezegen, Van semalarını süsleyen en dikkat çekici gök olaylarından biri olarak objektiflere yansıdı.

Gökyüzü meraklıları ve Van halkı, dün akşam saatlerinde eşine az rastlanır bir doğa olayına tanıklık etti. Güneş sisteminin en parlak iki gezegeni olan Venüs ve Jüpiter, Van semalarında yan yana gelerek adeta bir görsel şölen sundu. Batan güneşin ardından batı ufkunda beliren iki dev gezegen, temiz Van havasının da etkisiyle çıplak gözle muazzam bir netlikle izlendi. Halk arasında "Çoban Yıldızı" olarak da bilinen Venüs'ün yoğun parlaklığına, güneş sisteminin devi Jüpiter'in eşlik etmesi, kentte heyecan yaşattı. Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalkan uçaklar bu iki yıldızın yanından geçmesi orta ayrı bir güzellik kattı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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