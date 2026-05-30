Van'da şiddetli rüzgar uçaklara pisti pas geçirdi

Kentte gün boyunca etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanına iniş yapmak isteyen bazı yolcu uçakları pisti pas geçmek zorunda kaldı. İstanbul-Van, İzmir-Van ve Ankara-Van seferini yapan uçaklar, hava şartlarına rağmen güvenli şekilde iniş yaparken yaşanan durum yolcular arasında kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Diğer bir sefer olan İstanbul-Van uçağı ise Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na yönlendirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı