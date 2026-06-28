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Saray ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu

Saray ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu
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Van'ın Saray ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Çakmak Mahallesi'nde sele neden oldu. Yollar ve ekili alanlar zarar görürken, vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor.

Van'ın Saray ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

İlçeye bağlı Çakmak Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Taşkınla sonucu meydana gelen sel nedeniyle yollar ve ekili alanlar zarar gördü. Vatandaşlar, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden destek bekliyor. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdürülmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması bekleniyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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