Van'da 93 yerleşim yerinin yolu kapandı

Nisan ayında Van'da etkili olan kar yağışı, 93 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattı. Meteoroloji, rüzgar ve çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

Van'da nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ile birlikte Bahçesaray'da 14, Başkale'de 9, Çatak'ta 21, Erciş'te 9, Gevaş'ta 4, Gürpınar'da 28, Muradiye'de 7 ve Tuşba ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 93 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olmasının beklendiği belirtilerek, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman sert rüzgar şeklinde (20-40 km/sa) esmesi beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

Antalya Demre'de korkutan deprem

Antalya'da korkutan deprem
ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

ABD'den operasyon! Çok sayıda ölü var
Galatasaray maçı bitince Emre Bol ile Evren Turhan canlı yayında birbirine girdi

Emre Bol ile Evren Turhan canlı yayında kavga etti

Serdar Dursun'dan ''Şampiyon kim olur?'' sorusuna bomba cevap

''Şampiyon kim olur?'' sorusuna verdiği cevap bomba
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

Motosikletli grup köyü taradı: 18 ölü
ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

ABD'den operasyon! Çok sayıda ölü var
Galatasaray'ın yıldız ismi maçın bitiminin hemen ardından stattan tek başına ayrıldı

Alelacele eşyalarını toplayıp stattan ayrıldı! Taraftardan büyük tepki
11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar

11 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar