Van'da mayısta karla mücadele

Van'ın Başkale ilçesinde 3 metreyi aşan kardan kapanan grup yolunun açılması için ekipler aralıksız çalışma yürütüyor.

Başkale'nin İran sınır hattındaki Esenyamaç Mahallesi ile karakol ve askeri üs bölgelerinin yolu, mayıs ayına rağmen etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı 3 bin 500 rakımlı bölgede yolu açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin, gece gündüz sürdürdükleri çalışmalarda mahalle karakol ve üs bölgelerinin yolları yeniden ulaşıma açılması için yoğun mesai harcıyor. - VAN

