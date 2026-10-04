Van'da 2985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar sürücüleri hazırlıksız yakaladı

Van'da 2985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar sürücüleri hazırlıksız yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 2985 rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Bölgedeki sisle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken sürücüler kışlık lastiklerini erken takmaya başlayacaklarını belirtti.
Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
2985 rakımlı Karabet Geçidi'nde aniden bastıran kar yağışı sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Bölgede etkili olan sisle beraber sürücülerin görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Sürücüler bölge şartları yüzünden kışlık lastiklerini erkende takmaya başlayacaklarını belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı