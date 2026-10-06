Van-Bahçesaray yolunda kar ve sis nedeniyle Karabet Geçidi'nde görüş azaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Van-Bahçesaray yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde sis ve kar yağışı etkili oluyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesine ulaşımın sağlandığı güzergahın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte bölgede yoğun sis de etkili olurken, görüş mesafesi yer yer azaldı. Sürücülerin zorlu hava şartlarına karşı dikkatli olması ve özellikle Karabet Geçidi'nden geçerken hızlarını düşürmeleri istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı