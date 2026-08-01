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Üzümsü meyve bahçelerinde teknik kontrol yapıldı

Üzümsü meyve bahçelerinde teknik kontrol yapıldı
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Düzce’de Üzümsü Meyveler Mali Destek Projesi kapsamında Kaynaşlı ilçesindeki çilek, ahududu ve yaban mersini bahçelerinde teknik incelemeler gerçekleştirildi.

Düzce'de Üzümsü Meyveler Mali Destek Projesi kapsamında Kaynaşlı ilçesindeki çilek, ahududu ve yaban mersini bahçelerinde teknik incelemeler gerçekleştirildi. Üreticilere bitki gelişimi ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Düzce Valiliği İl Özel İdaresi ile Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Üzümsü Meyveler Mali Destek Projesi kapsamında Kaynaşlı ilçesinde saha kontrolleri devam ediyor. Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede üretimi yapılan çilek, ahududu ve yaban mersini bahçelerinde gerçekleştirilen arazi çalışmalarında bitkilerin gelişim durumu detaylı şekilde incelendi.

Kontroller sırasında üreticilere bitki bakımı, verimliliğin artırılması, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri ile üretim süreçlerine ilişkin teknik bilgiler aktarıldı. Ekipler ayrıca bahçelerde yapılan gözlemler doğrultusunda gerekli değerlendirmelerde bulunarak üreticilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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