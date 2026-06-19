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Uşak için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Uşak için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
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Uşak Valiliği, 19 Haziran Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Uşak Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 19 Haziran Cuma günü öğlen saatlerinde başlayacak kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Uşak Valiliğince sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak çevrelerinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre 19.06.2026 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren bölgemizde (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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