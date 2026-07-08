Uşak'ta köy yollarında asfalt serme çalışmaları sürüyor

Uşak İl Özel İdaresi, kırsalda ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla köy yollarında asfalt serme çalışmalarını planlı şekilde sürdürdüğünü bildirdi.

Uşak İl Özel İdaresi tarafından yapılan paylaşımda, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla köy yollarında asfalt serme çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, ekiplerin ulaşım altyapısını güçlendirmek için sahada çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilerek, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Öte yandan, asfalt serme çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda il genelindeki köy yollarında devam edeceği öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı