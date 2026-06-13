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Uşak'ın yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu

Uşak'ın yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu
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Uşak'ta öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından yüksek kesimlerde etkili olan dolu, kısa sürede çevreyi beyaz örtüyle kapladı.

Uşak'ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından yüksek kesimlerde görülen dolu yağışı, çevreyi kısa sürede beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Uşak'ta öğle saatlerinde sağanak yağış başladı. Sağanak yağışın ardından özellikle kentin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Kısa süre etkili olan dolu yağışı, bazı köylerde yolları ve açık arazileri beyaza bürürken ortaya dikkat çeken manzaralar çıktı. Yağışın ardından bölgede beyaz örtü oluşurken, doğa adeta farklı bir görünüme kavuştu. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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