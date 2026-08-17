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Yavru Turnayı Suya Bırakırken 'Hadi Git Babanı Çağır' Dedi

Yavru Turnayı Suya Bırakırken 'Hadi Git Babanı Çağır' Dedi
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Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçı Yakup Turan, oltasına takılan yavru turna balığını suya bırakırken 'hadi git babanı çağır' diyerek gülümsetti. Turan, doğaya duyarlılığıyla örnek bir davranış sergiledi.

Elazığ'da yavru bir turna balığı yakalayan amatör balıkçı Yakup Turan'ın, balığı tekrar suya bırakırken "hadi git babanı çağır" demesi gülümsetti.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçılık yapan Yakup Turan'ın oltasına yavru turna balığı takıldı. Turan, küçük balığı sudan çıkardıktan sonra yeniden göle bırakarak örnek bir davranış sergiledi. Turan'ın turnayı suya bırakırken "Hadi git, babanı çağır" demesi ise gülümsetti.

Doğaya ve su canlılarına duyarlılığıyla dikkat çeken Turan, yavru turnanın yeniden özgürlüğüne kavuşmasını sağladı. Gölün sularına geri dönen yavru turna, kısa sürede gözden kayboldu.

Keban Baraj Gölü'nde yaşanan bu renkli an, amatör balıkçılığın yalnızca balık tutmaktan ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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