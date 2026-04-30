Tuşba'da odunluk yangını

Van'ın Tuşba ilçesinde ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İskele Mahallesi'nde ikamet Gökhan İrge'ye ait odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İş makinesinin de yardımıyla yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı