Turnaların izinde: 2026 izleme çalışmaları sürüyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü Turna Eylem Planı kapsamında 2026 yılı için turna kuşu izleme faaliyetleri titizlikle sürdürülüyor. Uzman ekipler, göç yolları ve üreme davranışlarını kayıt altına alarak biyoçeşitliliği koruma çalışmalarına katkı sağlıyor.

Doğanın zarif misafirleri olarak bilinen turna kuşlarının korunmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları" kapsamında 2026 yılı turna kuşu izleme faaliyetleri sahada titizlikle sürdürülüyor.

DKMP Samsun 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları" hakkında bilgi verildi. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve turna popülasyonunun sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen izleme faaliyetlerinde, uzman ekipler belirlenen sulak alanlarda gözlem yapıyor. Turnaların göç yolları, konaklama alanları ve üreme davranışları kayıt altına alınarak bilimsel veriler elde ediliyor.

Yetkililer, söz konusu çalışmaların yalnızca turna kuşlarının korunmasına değil, aynı zamanda ekosistem sağlığının değerlendirilmesine de önemli katkı sunduğunu vurguladı. İzleme faaliyetlerinin yıl boyunca farklı bölgelerde devam edeceği bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adada patlama

Ateşkes ihlal mi edildi? Kritik noktada peş peşe patlamalar
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası! Tek bir talimatı dünyanın kaderini değiştirdi

Ateşkesin perde arkası! Tek bir talimatı dünyanın kaderini değiştirdi
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
Dursun Özbek çıldırdı! Her maç için para dökecek

Göztepe maçı öncesi çıldırdı! Bundan sonra her maçta...

Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak

Acun Ilıcalı'dan şok karar!

23 yaşındaki futbolcu eşcinsel olduğunu açıkladı

Eşcinsel olduğunu açıkladı! Sevgilisiyle fotoğrafları bile var

Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Asensio'dan yeni haber! 2 maç yok ama taraftar havalara uçtu
Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken Kim Jong-Un füze fırlattı

Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken füze fırlattı