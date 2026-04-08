Turnaların izinde: 2026 izleme çalışmaları sürüyor

Doğanın zarif misafirleri olarak bilinen turna kuşlarının korunmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları" kapsamında 2026 yılı turna kuşu izleme faaliyetleri sahada titizlikle sürdürülüyor.

DKMP Samsun 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları" hakkında bilgi verildi. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve turna popülasyonunun sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen izleme faaliyetlerinde, uzman ekipler belirlenen sulak alanlarda gözlem yapıyor. Turnaların göç yolları, konaklama alanları ve üreme davranışları kayıt altına alınarak bilimsel veriler elde ediliyor.

Yetkililer, söz konusu çalışmaların yalnızca turna kuşlarının korunmasına değil, aynı zamanda ekosistem sağlığının değerlendirilmesine de önemli katkı sunduğunu vurguladı. İzleme faaliyetlerinin yıl boyunca farklı bölgelerde devam edeceği bildirildi. - SAMSUN

