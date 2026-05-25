Haberler

Turhal'da taşkın riskine karşı hayvan pazarı yüksek bölgeye taşındı

Turhal'da taşkın riskine karşı hayvan pazarı yüksek bölgeye taşındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak'taki su seviyesinin yükselmesi ve taşkın riski nedeniyle kullanılamaz hale gelen hayvan pazarı, Kayacık Mahallesi'ndeki yüksek rakımlı alana taşındı. Yeni pazarda kontrollü satışlar sürüyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riski nedeniyle sular altında kalan hayvan pazarı, Kayacık Mahallesi'ndeki yeni alana taşındı.

Turhal'da son günlerde etkili olan yağışlar ve Yeşilırmak'taki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Çevlikler Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarı kullanılamaz hale geldi. Su baskını nedeniyle padok alanları ve yürüyüş yolları çamur ve suyla kaplanınca, yetkililer hayvan pazarının geçici olarak Kayacık Mahallesi'ndeki yüksek rakımlı alana taşınmasına karar verdi. İlçenin yüksek noktasında oluşturulan yeni pazarda küçük ve büyükbaş hayvan satışları kontrollü şekilde yapılırken, alanda yoğunluk oluşmadığı görüldü. Öte yandan yeni kurulan hayvan pazarı ve çevresi dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, taşkın riski nedeniyle boş kalan eski pazar alanına karşılık Kayacık Mahallesi'nde oluşturulan yeni pazarın daha güvenli bölgede yer aldığı görüldü. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı

Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'de kırmızı alarm! Sel riski nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi

Ülkede kırmızı alarm verildi! Yüzlerce kişi tahliye ediliyor
Dünya devi ne hallere düştü! Maç bitince şampiyon olmuş gibi sevindiler

Maç bitince olanlar oldu!

Hız yapan minibüs park halindeki otobüse çarptı! 17 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Ederson'dan İlkay'a büyük ayıp

Ederson'dan İlkay'a küfür gibi hareket!

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi

Altında yeni haftanın ilk sürprizi
Villarreal, Atletico Madrid'i resmen paramparça etti

Yok böyle bir maç! Rakibi resmen paramparça ettiler
Galiptir bu yolda mağlup! Premier Lig’den düştüler

Galiptir bu yolda mağlup! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi