Haberler

Tunceli-Ovacık yolunda çalışma: Yol trafiğe kapatılacak

Tunceli-Ovacık yolunda çalışma: Yol trafiğe kapatılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli-Ovacık karayolunun 32'nci kilometresinde yapılacak patlatmalı yol genişletme çalışmaları nedeniyle 21 Nisan 2026 tarihinde güzergah geçici olarak trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıldı.

Tunceli-Ovacık karayolunun bir bölümünde yapılacak patlatmalı yol genişletme çalışması nedeniyle güzergah geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Tunceli-Ovacık il yolunun 32'nci kilometresinde yürütülecek genişletme çalışmaları kapsamında kontrollü patlatma yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda, 21 Nisan 2026 tarihinde saat 08.00 itibarıyla Karşılar Karakolu ile Ovacık ilçe merkezi arasındaki 15-60 kilometrelik güzergahın trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Çalışmaların yaklaşık iki gün sürmesinin planlandığı belirtilirken, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi. Buna göre ulaşımın Tunceli-Geyiksuyu-Hozat istikametinden ve Çiçekli-Demirkapı-Hozat güzergahı üzerinden sağlanabileceği ifade edildi.

Yetkililer, çalışmaların planlanandan erken tamamlanması ya da uzaması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacağını belirterek, sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

