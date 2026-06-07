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Rabat Vadisi'ndeki şelaleden kartpostallık manzara

Rabat Vadisi'ndeki şelaleden kartpostallık manzara
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Tunceli'deki Rabat Vadisi'nde bulunan şelale, drone ile görüntülendi. Yemyeşil doğa ve berrak suların uyumu, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Tunceli'de dron ile görüntülenen Rabat Vadisi, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Tunceli'nin doğal güzellikleri arasında yer alan Rabat Vadisi'ndeki şelale, drone ile görüntülendi. Doğayla bütünleşen şelalenin oluşturduğu eşsiz manzara izleyenleri kendine hayran bıraktı. Kadir Taşkın tarafından kaydedilen görüntülerde, vadinin yemyeşil dokusu ile şelalenin berrak sularının uyumu dikkat çekti. Havadan çekilen görüntüler, bölgenin doğal zenginliğini ve görsel güzelliğini gözler önüne serdi.

Özellikle yaz aylarında doğaseverlerin ilgi gösterdiği Rabat Vadisi, şelalesi ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sundu. Drone ile kaydedilen görüntüler, bölgenin doğal güzelliğini bir kez daha ortaya koydu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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