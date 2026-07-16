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Tunceli'de sincapların sevimli halleri

Tunceli'de sincapların sevimli halleri
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir vatandaş tarafından kaydedilen iki sincabın ağaç gövdesindeki sevimli anları, doğaseverlerin ilgisini çekti.

Tunceli'de iki sincabın ağaç gövdesinde sevimli halleri yürekleri ısıttı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Uzunevler köyünde iki sincabın sevimli halleri vatandaş tarafından kayda alındı. Doğada gezerken ağaç gövdesinde iki sincabı fark eden vatandaş Sezer Aksöyek, cep telefonunu çıkartarak o anları kayda aldı. Ağacın gövdesinde bulunan sincapların, çevreyi merakla izledikleri görülürken sevimli hareketleri dikkat çekti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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