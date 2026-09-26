Tunceli'de annelere uyuşturucuyla mücadelede bilgilendirme programı yapıldı

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Tunceli'de En İyi Narkotik Polisi Annedir Projesi kapsamında bilgilendirme programı düzenlendi.

Tunceli'de uyuşturucuyla mücadelede annelerin farkındalığını artırmak ve mücadeledeki etkin rollerini güçlendirmek amacıyla "En İyi Narkotik Polisi; Anne" Projesi kapsamında bilgilendirme programı düzenlendi. Programa, Vali Sayın Şefik Aygöl, il ve ilçe protokolü, anneler ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında; uyuşturucu maddelerin oluşturduğu tehditler, bağımlılığın erken belirtileri, çocukların ve gençlerin uyuşturucu risklerinden korunması ile şüpheli durumlarda izlenmesi gereken yollar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Uyuşturucuyla mücadelede ailelerin ve özellikle annelerin farkındalığının önemine dikkat çekilen programda, çocukların ve gençlerin geleceğini korumanın toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı