Tokat için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Tokat ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Tokat Valiliği'nden yapılan açıklamada, yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre Tokat ve çevresinde cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Uyarıda, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun, Sinop ve Ordu'nun iç kesimlerinde etkili olması beklenen yağışların sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara yol açabileceği bildirildi. Açıklamada ayrıca yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı