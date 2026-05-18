Tokat'ta taşkın riskine karşı su bendi kontrollü şekilde yıkıldı
Tokat'ta şiddetli yağışlar sonrası Almus Barajı'nda su seviyesi yükseldi. Turhal ilçesinde Yeşilırmak'ta taşkın riskine karşı su bendi kontrollü şekilde yıkıldı. Ekipler, taşkın önlemlerini artırarak çalışmalarını sürdürüyor.
Yeşilırmak'ın debisinin yükselme ihtimaline karşı Turhal ilçesine bağlı Çevlikler Mahallesi'nde bulunan su bendinin kontrollü şekilde yıkımına başlandı. Ekipler, taşkınla birlikte gelebilecek ağaç, çöp ve benzeri malzemelerin bentte birikerek suyun mahalleye yönelmesini önlemek amacıyla çalışma yürüttü. İş makineleriyle sürdürülen çalışmalarda bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin muhtemel taşkın riskine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.
Yetkililer, vatandaşlara dere yatakları ve su kenarlarından uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu. - TOKAT